NBA, Kevin Durant risponde sulla sua presunta gelosia nei confronti di Stephen Curry

Sappiamo bene il legame che ha Kevin Durant con i social network, specialmente per quanto riguarda Twitter. Il giocatore — sfruttando qualche ora libera nel ritiro di Team USA di Las Vegas — ha trovato il tempo di interagire con qualche tifoso, parlando per l’ennesima volta del suo periodo ai Golden State Warriors e del rapporto con Stephen Curry. Questa una prima interazione con un fan che ha chiesto delucidazioni su tutte le storie che lo ritraevano separato in casa negli ultimi tempi nella Bay Area:

“Dimostrami quando sarei stato incazzato mentre ero con Golden State. Non è mai successo. Fammi vedere un video di me che mi arrabbio. Hai visto qualcosa su di me? O l’hai sentito da qualche parte in giro, da tutte le storie che sono state inventate? Ad esempio: “Odio i miei compagni di squadra”o “Sono geloso” o “Non ho ricevuto abbastanza amore dai fan”. Queste cose non hanno mai avuto senso! Ho visto la mia canotta indossata dai tifosi: ovunque andassi nella Bay Area, le persone mi mostravano il loro amore in questo modo. E io non ne ho mai parlato. Quindi da dove vengono tutte queste storie di conflitti interni?”

KD ha citato in particolare il libro di Ethan Strauss (di The Athletic) come la fonte di tutte queste cose negative dette sulla sua relazione con Stephen Curry, i suoi compagni di squadra o i tifosi:

“Ethan Strauss ha scritto un libro sul fatto che ero incazzato per non aver ricevuto supporto dai tifosi e che ero geloso di Steph e Mo Speights. Credi più a Ethan Strauss che a me?”

Quando gli viene suggerito che forse tutte queste voci erano solo un tentativo di far saltare in aria la dinastia degli Warriors in quel periodo, KD non esclude la possibilità, ma si chiede perché sia stato ​​l’unico giocatore preso di mira:

“Ho l’impressione che siate rimasti tutti più sconvolti di me sul fatto che gli Warriors abbiano smantellato quella squadra. Forse ancor di più lo sono stati i media.”

Poi, ha chiosato in questa maniera sulla sua presunta gelosia di Stephen Curry sempre mentre condividevano il parquet assieme:

“So che siete grandi fan di Steph, ma sto iniziando a pensare che siate voi (tifosi) a non essere sicuri di voi stessi e quindi proiettate la vostra insicurezza su di me, credendo a quello che dicono i media. Non mi interessa quello che la gente ha da dire su chi è il migliore o chi ottiene più consensi. Quel tipo di stronzate non mi è mai importato. Ma nel tempo il vostro odio nei miei confronti è cresciuto per colpa dei media e quindi cercate di incolpare me su storie inesistenti.”

Leggi Anche

NBA, pressioni su Lillard sul potenziale scambio, ma Nurkic lo difende

Mercato NBA, le 5 potenziali destinazioni di Lillard secondo i bookmaker

NBA, Malik Rose possibile candidato ad executive della NBPA