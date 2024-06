I Boston Celtics sono campioni NBA! È il 18esimo titolo della loro storia: mai nessuno come loro

Il 17 giugno del 2008 i Boston Celtics dei “Big Three” Paul Pierce, Kevin Garnett e Ray Allen alzavano al cielo il 17esimo titolo NBA nella storia della franchigia davanti al pubblico amico del TD Garden. A 16 anni esatti di distanza da quel giorno, sempre il 17 giugno e sempre con il TD Garden a fare da sfondo, i Celtics guidati dai Jay’s fanno la storia conquistando il 18esimo titolo e diventando la franchigia più titolata della NBA, staccando così i Los Angeles Lakers fermi a quota 17.

Boston vuole dimenticare in fretta la bruttissima debacle subita in gara-4 e parte subito molto forte guidata da Jrue Holiday, ma i primi tentativi di fuga vengono rispediti al mittente dai Dallas Mavericks. I primi dodici minuti si chiudono però sul 28-18 per i padroni di casa grazie ad un paio di canestri a fine quarto di Tatum e Brown.

Nel secondo quarto ai Celtics non tremano le gambe ma continuano a giocare sul velluto e aumentano il proprio vantaggio grazie alle maggiori triple realizzate (7/11 da tre nel secondo quarto per i C’s contro 3/7 dei Mavs) e ai tiri liberi segnati (4/5 per Boston contro 1/5 di Dallas). Payton Pritchard segna da centrocampo sulla sirena di fine primo tempo e manda le due squadre a riposo per l’intervallo lungo sul 67-46 per i padroni di casa. Secondo tempo che serve solo per aggiornare le statistiche con i Mavericks che provano anche a rientrare, ma il vantaggio registrato dai Celtics è troppo ampio per poter pensare ad una rimonta. La partita si chiude con il risultato finale di 106-88 per i Boston Celtics che come detto conquistano il 18esimo titolo NBA della loro storia.

Il miglior realizzatore di serata è Jayson Tatum che flirta con la tripla doppia (31 punti, 8 rimbalzi e 11 assist) che a fine partita ha commentato in questo modo:

“Questa sarà una notte che ricorderò per il resto della mia vita, dalla partita alla celebrazione. Abbiamo avuto delle sconfitte difficili negli ultimi anni, quindi vincere davanti al nostro pubblico è stato davvero importante per me. Ho fatto tutto il possibile per assicurarci la vittoria stasera”.

Dietro di lui i 21 punti con 8 rimbalzi di Jaylen Brown che viene nominato MVP delle Finals, la doppia doppia da 15 punti e 11 rimbalzi di Jrue Holiday e i 14 di Derrick White. Non bastano ai Dallas Mavericks i 15 punti con 9 assist e 5/16 al tiro di Kyrie Irving e i 28 punti con 12 rimbalzi di Luka Dončić che ha analizzato nel post-partita la sconfitta dei suoi:

“Non me ne frega nulla se mi sono fatto male, io ero in campo e non sono riuscito a fare abbastanza. Sono comunque felice del percorso del gruppo, dello staff e della dirigenza”.

