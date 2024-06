Finals NBA, Porzingis in dubbio per Gara-5

Secondo match point per i Boston Celtics. Questa volta in casa, al TD Garden, dopo la batosta in Gara-4 rimediata a Dallas. Intanto Kristaps Porzingis è stato inserito nella lista gara con lo status di questionable. Dopo aver saltato le ultime due partite per una lacerazione del retinacolo mediale e una dislocazione del tendine tibiale posteriore della gamba sinistra, Porzingis sembra abbia maggiori possibilità di scendere sul parquet.

Il coach dei Celtics, Joe Mazzulla, ne ha parlato nella conferenza stampa.

“Non ho ancora parlato con lui. Ne parleremo di sicuro… Quindi non so a che punto sia. Ma sta cercando di fare tutto il possibile per mettersi in condizione di essere in campo. Questo lo so per certo”.

Per ora il lettone rimane day to day, con un infortunio che fin da subito è stato considerato dagli specialisti come ‘alquanto raro’. Nel frattempo il resto dei Celtics ha ben presente l’obiettivo: chiudere stanotte il discorso Finals. Lasciarsi scivolare via un altro punto della vittoria potrebbe rivelarsi fatale. Lo ha ammesso lo stesso Jason Tatum:

“Dopo gara 4, coach Mazzulla ci ha ricordato di divertirci. Volevamo vincere così tanto che forse ci siamo allontanati da ciò che ci rende speciali e da ciò che ci rende i Boston Celtics”.

A fargli da eco ci ha pensato l’altra stella della squadra, Jaylen Brown:

“Questo è il motivo per cui tutti noi lavoriamo. Siamo sul punto di portare a termine ciò che ci siamo prefissati all’inizio della stagione. Quindi credo che non sia difficile mettere tutti nello spogliatoio sulla stessa lunghezza d’onda. Bisogna solo ricordare a tutti che si tratta di un possesso alla volta. Se lo facciamo insieme e lottiamo come se la nostra vita dipendesse da questo, credo che ce la faremo”.

