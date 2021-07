NBA, Jason Kidd cerca ex compagni da aggiungere allo staff Mavericks

Dopo la nomina ad head coach avvenuta il 28 giugno, Jason Kidd e i Dallas Mavericks sono ancora al lavoro per completare il processo di rinnovamento dello staff iniziato durante questa offseason.

Nello specifico, il successore di Rick Carlisle starebbe cercando di convincere alcuni dei propri ex compagni di squadra ad unirsi al progetto come assistant coach, scout o development coach; tra i nomi sondati finora i candidati più probabili sarebbero Tyson Chandler, JJ Barea e Jason Terry –tutti membri del roster di Dallas del 2011, che ha regalato ai texani l’unico anello della storia della franchigia.

Queste la parole di Kidd a riguardo raccolte da Dwain Price di Mavs.com:

Abbiamo parlato con JJ [Barea], vedremo cosa sarà possibile fare questa stagione. Abbiamo dei progetti per gli ex Mavs che vorrebbero iniziare ad allenare. Li inviteremo alla Summer League e al training camp per vedere se davvero sono interessati ad un ruolo da coach. Una cosa è dire di voler allenare, un’altra è farlo concretamente.

Bisognerà lavorare molto e spendere molte ore. Per questo motivo vogliamo invitare JJ e Tyson [Chandler] alla Summer League per vedere se vogliono veramente prendere parte alla squadra.”