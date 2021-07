NBA, Klay Thompson autorizzato ad allenarsi in campo

I Golden State Warriors si stanno preparando ad iniziare un’altra stagione senza una delle star della squadra, Klay Thompson. Il giocatore (che ha subito una rottura del tendine d’Achille nelle Finals del 2019) sarebbe però pronto ad un ritorno ad annata inoltrata, potenzialmente in tempo per i Playoff 2021-22; anche se la guardia sta continuando un lento processo di riabilitazione, Steve Kerr e lo staff tecnico della squadra hanno finalmente mostrato alcuni segnali di ottimismo.

Queste le parole del coach degli Warriors, riportate da The Athletic:

[Klay Thompson] non si sta ancora allenando a pieno ritmo, ma sta cominciando a muoversi in campo. È ancora lontano dal giocare una partita 5-contro-5, ma poter ricominciare a correre è un grande boost psicologico dopo aver subito un infortunio al tendine d’Achille. Il resto del corpo inizia ad attivarsi; sentirà dei dolori, che però sono positivi, considerando quanto tempo è rimasto fuori.

Nonostante due annate da dimenticare per Curry e compagni, Golden State potrebbe rapidamente rovesciare la situazione e tornare ad essere una delle contender ad Ovest; il rientro di un cecchino come Thompson e la disponibilità di asset scambiabili (scelte Draft ed eventualmente giocatori con un buon valore, come Kelly Oubre Jr. e James Wiseman) potrebbero consentire a Bob Myers e al front office degli Warriors di riassemblare il roster attuale in una squadra pronta a lottare per un titolo.

