NBA, Nico Harrison (GM Dallas): “Porzingis brillerà con Kidd”

È ufficialmente iniziata la nuova avventura a Dallas di Nico Harrison, nuovo GM, e Jason Kidd, nuovo capo allenatore. I due avranno l’arduo compito di creare una squadra da titolo attorno a Luka Doncic. La stella dei Mavericks ha già dimostrato di essere un talento unico nella NBA, ora è necessario che la franchigia si muova per poter rendere competitiva la squadra.

Le ultime due stagioni hanno visto i Mavericks uscire al primo turno dei Playoff. Il vero nodo da sciogliere fin da subito sarà quello della coppia Doncic-Porzingis. Kristaps Porzingis a causa dei continui infortuni che ha avuto in queste stagioni, non è stato all’altezza delle aspettative, tuttavia Nico Harrison ha affermato l’intenzione di voler mantenere questo duo anche nella prossima stagione:

“Sinceramente sono entusiasta di poter lavorare con Kristaps Porzingis. Questa stagione starà sicuramente bene fisicamente. Penso proprio che Porzingis brillerà con Kidd. Il sistema che il nostro allenatore porterà gioverà a tutta la squadra. Luka Doncic e Porzingis faranno bene assieme. In molti hanno indicato il lettone come la principale causa dell’uscita al primo turno dei Dallas Mavericks. Ma lui faceva solamente quello che veniva chiesto, nient’altro. È un uomo squadra e noi lo metteremo in una posizione per poter aver successo.”