NBA Finals, infortunio al ginocchio per Torrey Craig

Continuano le disavventure dei Suns in queste Finals a livello di infortuni. Dopo aver perso Dario Saric, fuori per una lesione al crociato, ora anche Torrey Craig rischia di dover saltare le partite restanti della serie con i Bucks. A fine terzo quarto infatti il giocatore, ex della partita, ha cercato e subito uno sfondamento su una penetrazione di Giannis Antetokounmpo. Nell’impatto ha però rimediato una brutta contusione al ginocchio destro. Dopo le prime valutazioni dello staff medico dei Suns nello spogliatoio, Craig è stato annunciato definitivamente fuori dalla partita.

Injury update: Torrey Craig (right knee contusion) will not return tonight — Phoenix Suns (@Suns) July 9, 2021

Per Torrey Craig l’anello di queste Finals arriverà comunque, avendo giocato per i Bucks nella prima parte di stagione, prima di arrivare via trade a Phoenix in cambio di denaro. Giannis, da ex compagno di squadra, capita l’entità dell’infortunio gli ha chiesto delle sue condizioni mentre lasciava il campo. Nei 7 minuti e 40 secondi giocati, Craig ha messo a referto sei punti tirando 2/3 dall’arco dei tre punti. Nella parte di stagione in maglia Suns di quest’anno, il numero 12 ha giocato 32 partite, otto da titolare, viaggiando a 7.2 punti e 4.8 rimbalzi di media a partita.

Per coach Monty Williams sarebbe davvero importante ritrovare Craig il prima possibile in questa Finals. Dopo aver perso un importante giocatore di rotazione come Dario Saric, la panchina dei Suns è già in difficoltà. Conosciamo l’importanza delle stelle in NBA, ma anche i comprimari sono fondamentali, soprattutto dopo una stagione complessa e ricca di infortuni come quella che sta volgendo al termine.

