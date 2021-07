Giungono brutte notizie in casa Phoenix Suns riguardo la situazione di Dario Saric. Il giocatore, infatti, durante Gara 1 era uscito infortunato dal match vinto contro i Milwaukee Bucks. Dopo gli esami strumentali effettuati in giornata, Saric ha riportato la lesione legamento crociato anteriore destro e chiaramente saluterà anzitempo le NBA Finals 2021.

Saric si era fatto male a seguito di un tentato arresto di potenza a centro area durante il primo quarto, dirigendosi poi verso gli spogliatoi e zoppicando vistosamente. In questa campagna Playoff il suo impiego è stato piuttosto limitato: poco più di 11 minuti di media, 4.8 punti e 2.6 rimbalzi a partita.

Suns forward Dario Saric has a torn ACL in his right knee.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 7, 2021