L’artefice della grande stagione dei Phoenix Suns è sicuramente l’allenatore Monty Williams, capace negli anni di plasmare un gruppo che ora si sta giocando le Finals NBA. Come il resto della squadra, anche Williams è soddisfatto della vittoria in Gara 2 contro i Bucks, un successo arrivato grazie anche al contributo dei tifosi presenti.

SUNS WIN! 𝐋𝐎𝐂𝐊𝐄𝐃 𝐈𝐍. #RallyTheValley pic.twitter.com/P0Dz7L8ani — Phoenix Suns (@Suns) July 9, 2021

Dopo un primo quarto burrascoso, i Suns sono riusciti a rimettersi in carreggiata, come spiega Monty Williams nel post partita:

“Il primo quarto è stata una vera e propria tempesta, sono stati molto aggressivi e abbiamo sofferto il loro gioco. Dopo siamo stati bravi a mantenere la calma e fare il nostro gioco”

Fondamentale per vincere la partita è stato l’atteggiamento dei giocatori che, come afferma Monty Williams:

“Prima della partita abbiamo immaginato di essere sullo 0-0 oppure di aver perso l’ultima: non guardiamo i numeri della serie, anche se la natura umana ci porta a farlo. Giocare con un certo livello di disperazione ci aiuta: questa è la nostra mentalità che, durante i Playoff, ci è stata molto utile”

Booker had Middleton stumbling 😮 pic.twitter.com/j1XKdJlSq4 — SportsCenter (@SportsCenter) July 9, 2021

Una vittoria arrivata tra le mura amiche, dove anche il pubblico ha fatto il suo per trascinare i Suns alla vittoria: la sintonia tra squadra e tifosi si è vista durante i tiri liberi di Antetokounmpo, dove i fan contavano i secondi che passavano mettendo pressione a The Greek Freak. Vince in casa è sempre una bella emozione, parola di Monty Williams:

“Vivere questo momento con i propri tifosi, soprattutto quando vinci, è sempre bello: ci danno sempre una mano, per questo lotteremo con tutte le nostre forze per renderli orgogliosi di noi e festeggiare insieme”

The Phoenix crowd let Giannis hear it after he air balled a FT 🗣 pic.twitter.com/XGfnPkINEd — SportsCenter (@SportsCenter) July 9, 2021

