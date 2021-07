Chiusa la stagione NBA in anticipo, James Harden si rilassa a Parigi seguendo la fashion week. O così sperava, visto che nella serata di ieri è stato fermato dalla polizia francese: un semplice controllo, dato che la star dei Nets non è stata né arrestata né presa in custodia.

Nets' James Harden 'was not arrested and was never taken into custody' after being stopped by police in Paris, per ESPN pic.twitter.com/nyaCYvxq34 — Bleacher Report (@BleacherReport) July 8, 2021

Come riporta ESPN James Harden camminava lungo una delle vie più chic di Parigi in compagnia di Kanye West e Lil Baby, quando l’auto in cui viaggiavano è stata fermata dalla polizia dopo aver sentito odore di marijuana: Harden è intervenuto, come si vede nel video, è stato perquisito velocemente e lasciato andare.

Discorso diverso per Lil Baby che invece, come riporta TMZ, sarebbe stato arrestato dopo che la polizia ha trovato 20 grammi di marijuana dentro l’auto e, insieme a lui, ci sarebbe un’altra persona coinvolta.

Non è la prima volta che i due finiscono nell’occhio del ciclone, come dimostra quella volta in cui James Harden violò i protocolli di salute e sicurezza per andare alla festa di compleanno di Lil Baby.

Un brutto episodio per Harden, arrivato dopo il forfait al Team USA a causa di un infortunio: la polizia francese continuerà le indagini sull’accaduto, ma Il Barba non rischia niente.

