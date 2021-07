Torrey Craig è campione NBA ancor prima delle Finals!

A pochissime ore da Gara 6 tra Milwaukee e Atlanta e col profilo solo adesso definito di quelle che saranno le due squadre a sfidarsi per l’anello, c’è già un verdetto di cui siamo certi. Le Finals si devono ancora giocare, ma già sappiamo che Torrey Craig sarà campione NBA.

Com’è possibile? Semplice, perchè l’ala ha giocato in questa stagione per entrambe le due franchigie finaliste. Craig ha infatti iniziato la stagione in maglia Milwaukee Bucks alla corte di Mike Budenholzer, salvo poi essere inserito in una trade ad inizio anno che lo ha spedito in Arizona in cambio di denaro. Al giocatore, ora membro dei Phoenix Suns, sarà quindi permesso ritirare l’anello da campione NBA indipendentemente da quale squadra metterà le mani sul Larry O’Brien Thophy a fine serie.

Nonostante la cosa sia davvero particolare, non è la prima volta che occorre una circostanza simile: era infatti già successo al centro brasiliano Anderson Varejao nel 2016, quando gli fu offerto l’anello dai campioni Cleveland Cavaliers nonostante lui avesse raggiunto i finalisti Golden State Warrior prima dell’inizio dei Playoff.

Torrey Craig is now a 2021 NBA Champion! The Finals haven't started yet, but Craig started the season on the Bucks and now he's on the Suns. He's getting a ring regardless pic.twitter.com/tWyJTCTQYn — SB Nation (@SBNation) July 4, 2021

Torrey Craig è stato a tratti fondamentale nella serie poi vinta dai suoi Suns contro i Los Angeles Clippers e chissà che non possa avere un ruolo anche nelle gare contro la sua ex squadra.

La sfida è molto equilibrata ed entrambi i team arrivano alla Finals con tante certezze e qualche dubbio. Ma uno non di certo: Torrey Craig è già campione NBA.

