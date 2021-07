NBA Finals, Chris Paul su Booker: “Lavora da tutta la vita per questi momenti”

Con 23 punti e otto assist, Chris Paul è stato ancora una volta decisivo per la vittoria dei Phoenix Suns di stanotte. A fine partita CP3 ha elogiato i suoi compagni di squadra per il lavoro fatto, iniziando da Devin Booker, che in Gara 2 ha segnato 31 punti guidando i suoi in attacco:

“Sta facendo delle grandi cose. Lavora da tutta la vita per dei momenti del genere. Per tutta la stagione la nostra squadra ha lavorato duro, e mi aspetto che ogni tiro di Booker vada dentro. Mi arrabbio quando non tira. Quello che amo di lui è la capacità di rimanere concentrato sull’attacco durante tutta la partita. Penso che insieme abbiamo costruito un rapporto di fiducia. Qualunque cosa stia accadendo durante la partita, so che vuole solo vincere, e farà tutto quello di cui ha bisogno la squadra per vincere”

Un giornalista ha chiesto a CP3 di dire la sua su un’azione particolare di Phoenix, in cui tutti hanno toccato la palla, passandosela fino a costruire un ottimo tiro:

“Come squadra, abbiamo un motto: good to great. Rifiutiamo di prenderci dei buoni tiri per costruirne di ottimi. Siamo una squadra generosa, e sono sicuro che ogni coach in America farà vedere quella clip ai suoi giocatori”

Non sono poi mancate le parole per Mikal Bridges. L’ex Wildcats, tra le soprese di questa stagione NBA. ha giocato un’altra ottima partita stanotte, mettendo a referto 27 punti, il suo nuovo career high ai Playoff. CP3 ha lodato le sue capacità e, prima di tutto, la sua mentalità vincente:

“Sapete quanto mi piace Mikal. È un vincente. Quando abbiamo vinto le Western Conference Finals l’ho guardato e gli ho detto di aver un flashback dei suo titoli vinti a Villanova. Mi ricordo dei tornei che ha vinto, è un vincente e fa tutto quello di cui abbiamo bisogno, in attacco e in difesa. È bello vederlo giocare così”

Leggi anche:

NBA, Budenholzer si mangia le mani: “Eravamo sotto di sei a 4:30 dalla fine”

NBA Finals, terzo quarto da record per Giannis Antetokounmpo in Gara 2

Finals, Giannis Antetokounmpo commenta la sconfitta in Gara 2: “Dobbiamo essere più aggressivi”