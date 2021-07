La sconfitta in Gara 5 ha lasciato tanto amaro in bocca a Nate McMillan e Danilo Gallinari: gli Hawks non sono riusciti a imporsi durante la partita, venendo così sovrastati dai Bucks. Urge un cambio di rotta dalla prossima partita se si vuole continuare la rincorsa alle NBA Finals.

Non bastano i 28 punti di Bogdan Bogdanovic, Lou Williams con i suoi 17 punti e i 19 di Collins e Gallinari(dalla panchina) a evitare la sconfitta agli uomini di Nate McMillan. I Bucks sono stati più aggressivi mentre Atlanta, orfana di Trae Young, non è riuscita a reagire, come spiega il coach nel post partita:

“Sapevamo che questa sera avrebbero giocato con una certa intensità perché volevano recuperare la serie. Sapevamo che avrebbero attaccato, anche senza Giannis perché è il loro modo di giocare: stasera hanno dominato il parquet. Erano più aggressivi di noi e lo sono stati dall’inizio alla fine: sono stati più fisici e aggressivi, ci hanno colpito e non siamo stati capaci di reagire”

"𝗡𝗼 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝘀𝗲 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗮𝗹𝗹. 𝗡𝗼 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝘀𝗲 𝗼𝗳𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗮𝗹𝗹." pic.twitter.com/KXUzAS6qaf — Bally Sports: Hawks (@HawksOnBally) July 2, 2021

Una sconfitta che complica i piani di Atlanta, ma dalla quale si può imparare in vista di Gara 6, partita decisiva per le sorti della serie. Un appuntamento al quale gli Hawks si faranno trovare pronti, come dichiara il nostro Danilo Gallinari:

“Oggi non abbiamo fatto bene in area, mentre loro hanno segnato di più. Non siamo riusciti a contrastarli e, alla fine, hanno fatto ciò che volevano: hanno segnato davvero tanto, sono stati più aggressivi e intensi. Se vogliamo vincere la prossima, dobbiamo giocare meglio di stasera: sappiamo come vincere una partita ma, per farlo, non dobbiamo avere alti e bassi. Dobbiamo portarci a casa la vittoria nella prossima partita e lo faremo”

Danilo Gallinari scored 19 points off the bench. pic.twitter.com/YoUAVFrGAC — Bally Sports: Hawks (@HawksOnBally) July 2, 2021

Appuntamento nella notte tra sabato e domenica per Gara 6, con Nate McMillan, Danilo Gallinari e gli Hawks pronti a dare battaglia per proseguire il loro sogno verso le NBA Finals.

