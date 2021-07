Gli Orlando Magic fanno sul serio per Wes Unseld Jr., ex membro dello staff di coach Mike Malone, allenatore dei Denver Nuggets: alla dirigenza piace molto il profilo di Unseld Jr., tanto da averlo sottoposto a un secondo colloquio, come riporta The Athletic.

Denver Nuggets associate head coach Wes Unseld Jr. has emerged as a serious candidate for the Orlando Magic head coach opening, per @ShamsCharania & @JoshuaBRobbins. pic.twitter.com/95vSAqa7ew — The Athletic (@TheAthletic) July 1, 2021

Dopo la separazione a giugno con Steve Clifford, i Magic sono alla ricerca di un nuovo head coach: oltre a Wes Unseld Jr., sono molti i candidati per la panchina di Orlando, tra cui l’assistente allenatore degli Spurs Becky Hammon e Willie Green dei Suns. La dirigenza di Orlando terrà altri colloqui in settimana, ma Unseld Jr. sembrerebbe in pole, come scrivono Shams Charania e Josh Robbins.

Wes Unseld Jr. ha una vasta esperienza in NBA sia nel ruolo di assistente che in altri: per nove anni è stato lo scout degli Wizards, prima di diventare assistente allenatore per ben sei stagioni. Nel 2011 passa ai Golden State Warriors per poi passare un anno dopo proprio ai Magic alla corte di Jacque Vaughn, dove vi rimarrà per tre anni.

Negli ultimi sei anni Unseld Jr. è stato il responsabile della difesa dei Denver Nuggets, con i quali è finito tra le prime sei squadre per efficienza difensiva negli ultimi tre anni: un dato che ha colpito molto il president of basketball operations dei Magic Jeff Weltman.

