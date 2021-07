Mercato NBA, Michael Beasley si unisce ai Portland Trail Blazers per la Summer League

Michael Beasley è ormai tristemente conosciuto nel mondo NBA per essere uno dei più grandi talenti sprecati del basket americano. Scelto con la seconda chiamata nel Draft 2008 dai Miami Heat, B-Easy non è infatti mai riuscito ad esprimere al massimo le proprie potenzialità, anche a causa di diversi problemi fuori dal campo (legati soprattutto all’uso di droga).

Dopo una breve esperienza ai Lakers durante la stagione 2018-19 il nome di Beasley è sostanzialmente scomparso dai radar del mondo NBA, per ricomparire proprio oggi; come riportato da Shams Charania, l’ala piccola prenderà infatti parte alla Summer League di Las Vegas di quest’anno come membro del roster dei Portland Trail Blazers.

11-year NBA veteran Michael Beasley has agreed to play with the Portland Trail Blazers at Las Vegas Summer League in August, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2021