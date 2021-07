Playoff NBA: Milwaukee gioca da squadra, Gara-5 va ai Bucks anche senza Giannis

Atlanta Hawks 112 – 123 Milwaukee Bucks [Milwaukee in vantaggio 3-2 nella serie]

Questi Playoff 2021 all’insegna – purtroppo – di assenze e infortuni pesanti si arricchisce di un nuovo capitolo: a scriverlo, per l’occasione, ci pensano i Milwaukee Bucks, che pur privi del loro uomo più rappresentativo riescono a cogliere un preziosissimo successo casalingo che consente loro di condurre per 3-2 nel risultato complessivo di queste finali di Conference dell’ovest.

Al Fiserv Forum la festa dei Bucks comincia sin dai primi minuti, con Brook Lopez – che a fine gara aggiornerà a 33 punti il personale career-high ai Playoff – e compagni bravi a imporsi sulla concorrenza con un parziale di 22-36 e senza mai andare sotto nel punteggio, né nel primo periodo né in futuro.

Atlanta prova a rialzare la testa, ma la strada da fare è tanta e tutta in salita. Con Trae Young fermo ai box al pari di Giannis, anche stanotte tocca a Lou Williams cercare di non far rimpiangere troppo la stella degli Hawks: tutto sommato il bottino non è neppure così magro – 17 punti e 5 assist con il 53% dal campo – ma stavolta non basta il contributo dell’ex Clippers per tenere i suoi a galla.

Nel secondo periodo Atlanta riesce a recuperare 5 punti alla concorrenza riportando il gap entro le dieci lunghezze di svantaggio (56-65), ma i Bucks, forti anche del fattore campo, tengono duro anche quando gli ospiti si rifanno sotto sul 59-65 nel corso del terzo periodo.

Nonostante gli sforzi dei ragazzi di Nate McMillan, i padroni di casa controllano il match senza mai realmente scomporsi e temere il sorpasso, con il parziale di 22-26 fatto registrare a fine terzo quarto che contribuisce ad alimentare la leadership dei Bucks, che si involano verso il 3-2 della serie senza troppi affanni.

L’assenza di un due volte MVP si fa sentire, eppure Milwaukee gioca decisamente bene le sue carte. Bobby Portis, sostituto designato, firma 22 punti e 8 rimbalzi mandando in visibilio la platea del Fiserv Forum, ma anche Khris Middleton e Jrue Holiday non sono da meno: il primo chiude a un passo dalla tripla doppia con 26 punti, 13 rimbalzi e 8 assist, mentre il secondo si “accontenta” di 25 punti, 13 assist e 6 rimbalzi.