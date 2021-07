I Bucks si aggiudicano Gara 5 grazie alla grande prestazione di Brook Lopez: i 33 punti registrati questa notte a Milwaukee la vittoria su Atlanta. Una vittoria importantissima vista l’assenza di Giannis Antetokounmpo, un successo che non può far abbassare la guardia in vista di Gara 6, partita decisiva per l’esito della serie.

Orfani di Antetokounmpo, i Bucks tirano fuori dal cilindro una prestazione da vera squadra: oltre a Brook Lopez, career-high per lui ai Playoff, anche Khris Middleton, Jrue Holiday e Bobby Portis hanno trascinato la squadra alla vittoria. Proprio sulla prestazione di quest’ultimo – 22 punti, otto rimbalzi e tre assist – si sono concentrate le parole di Lopez nel post partita:

Brook Lopez on Bobby Portis postgame: “He’s so incredible. He does a bit of everything for us … He’s always bringing energy … I love that guy.”

Portis had 22 points and 8 rebounds in the Bucks’ game 5 win.

— The Athletic (@TheAthletic) July 2, 2021