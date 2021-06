NBA, Kevin Huerter “Per battere i 76ers dobbiamo difendere meglio”

Il destino degli Atlanta Hawks passa da Gara 4, che si giocherà stanotte. Per il momento, i Philadelphia 76ers conducono in vantaggio 2-1, dopo la convincente vittoria nel terzo atto della serie. La squadra di Doc Rivers ha mostrato la sua forza in casa degli Hawks ma ha perso per questo turno di Playoff Danny Green.

Secondo Kevin Huerter, guardia degli Hawks, la serie può essere ancora vinta da Atlanta. La guardia sa che questa gara 4 sarà fondamentale ed è consapevole che gli Hawks dovranno curare l’aspetto difensivo, una delle cause principali delle sconfitte nelle ultime due gare. Queste le parole di Kevin Huerter raccolte da Sarah K. Spencer di AJC:

“Siamo sicuri di avere tutte le carte in regola e i giocatori per poter battere i Philadelphia 76ers. Dobbiamo difendere meglio. Il futuro della serie si gioca su questa metà campo.”

Anche Clint Capela, suo compagno di squadra ha voluto spendere due parole su questa gara 4. Per Capela gli Hawks dovranno giocare determinati e concentrati fin dall’inizio. Una rimonta da 1-3 ai danni della #1 della Conference potrebbe oggettivamente essere impresa ardua. Gli Hawks daranno tutto per pareggiare i conti:

“Dobbiamo giocare sapendo che questa partita è la più importante della stagione. Non abbiamo giocato bene l’ultima partita. Dovremmo essere aggressivi anche sul fronte difensivo.”

