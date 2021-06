NBA, Monty Williams e il rapporto speciale con Chris Paul: “Lui significa tanto per me”

La chimica di squadra all’interno di Phoenix è necessariamente alta dopo lo sweep rifilato ai Denver Nuggets e l’accesso – 11 anni dopo – alle Western Conference Finals. Il segreto è anche il rapporto tra Monty Williams, coach della squadra, e Chris Paul, forse la vera anima – insieme a Devin Booker – della compagine dell’Arizona. Il capo allenatore è intervenuto ai microfoni dei giornalisti dopo Gara 4, spendendo solo parole al bacio per CP3:

Dopo essersi inizialmente incontrati per la prima volta in quel di New Orleans Pelicans nel 2010, Williams e Paul si sono ora riuniti in quel di Phoenix e vogliono assolutamente regalare un sogno ai tifosi dei Suns:

“Chris has meant so much to my career, he’s meant so much to my life. … The darkest moment of my life, Chris was right there. And one of the highlights of my career, he’s right there.” — Monty Williams on Chris Paul

