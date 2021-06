NBA, Mike Malone chiaro: “Sotto shock per l’espulsione di Jokic”

L’espulsione di Nikola Jokic subìta durante l’ultimo appuntamento contro i Phoenix Suns, ha stupito coach Mike Malone. L’allenatore dei Denver Nuggets si è detto decisamente contrario rispetto alla decisione degli arbitri di fischiare un flagrant 2 dopo l’episodio su Cameron Payne. Queste le parole di Malone a riguardo:

Effettivamente, come si può notare dal replay, Jokic ha tentato di dare uno schiaffo sulla sfera detenuta nelle mani di Payne, ma ha colpito anche la faccia dello stesso giocatore. Payne è quindi andato a terra per diversi minuti mentre gli arbitri sono andati a rivedere l’azione, prima di decidere l’espulsione per il serbo.

Nikola Jokic has been ejected from the game after being given a Flagrant 2 foul for this play on Cameron Payne.

(🎥: @NBAonTNT) pic.twitter.com/bqMqjqaNCS

