Mercato NBA, Rob Pelinka commenta la situazione su Dennis Schroder

Dopo l’ultima sanguinosa eliminazione al primo turno Playoff dei Los Angeles Lakers per mano dei Phoenix Suns, tifosi e addetti ai lavori hanno criticato pesantemente l’apporto di Dennis Schroder alla causa gialloviola. Tra coloro che hanno puntato il dito contro il play tedesco c’è anche Magic Johnson, il quale ha affermato che Schroder “non è un giocatore da Lakers”. Da qui in poi si sono succedute voci e rumors di mercato NBA che vedrebbero il classe 1993 lontano dalla California.

Nelle ultime ore, sulla questione è intervenuto anche Rob Pelinka, GM dei Lakers, il quale ha provato a difendere la scelta di inserire nel roster di Vogel uno come Schroder:

“Credo che tutti possano vedere la quantità di lavoro che fa Dennis, è un grande agonista su entrambi i lati del campo. Difende, insegue gli avversari e li pressa in ogni zona del campo, si tuffa per le palle vaganti, portando grande energia in fase difensiva e poi, ovviamente, ha una grande capacità di segnare dalla posizione di playmaker. Apprezziamo queste qualità in lui. Rimarrà? Agosto è agosto, mancano ancora un paio di mesi alla free agency e ci sono molte cose diverse che dovremo valutare ma Dennis è un giocatore che ci interessa per quello che è capace di portare sul tavolo”.