NBA, tegola Philadelphia: Danny Green out 2-3 settimane

Giungono brutte notizie dall’infermeria in casa Philadelphia 76ers. Secondo quanto riporta Shams Charania di The Athletic, infatti, Danny Green in giornata ha svolto gli esami strumentali dopo l’infortunio al polpaccio accusato in Gara 3 contro gli Atlanta Hawks e dovrà osservare un periodo di riposo di 2-3 settimane.

I Sixers dovranno quindi fare a meno di lui durante tutta la serie contro gli Hawks e – se le cose dovessero andare bene – anche per l’inizio del prossimo turno. Green stava viaggiando con 4.5 punti di media nelle prime 2 partite nella serie (1/9 da 3 punti) ricoprendo un ruolo importante nel contenere Trae Young.

Matisse Thybulle e Furkan Korkmaz dovrebbero essere ‘promossi’ all’interno delle rotazioni impostate da coach Doc Rivers, nell’attesa di ritrovare Green in vista del prossimo turno. Sarebbe una doppia notizia positiva in casa Philadelphia.

76ers starting SG Danny Green is expected to miss two-to-three weeks with a right calf strain, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 12, 2021

