NBA, Rudy Gobert “In Gara 3 non ho giocato bene”

Stanotte andrà in scena Gara 4 fra Utah Jazz e Los Angeles Clippers. Al momento la serie vede in vantaggio gli Utah Jazz per 2-1. Tuttavia i Los Angeles Clippers, che avevano già rimontato un 2-0 in questi Playoff, non si sono scoraggiati e fra le mura di casa hanno conquistato Gara 3. Si giocherà ancora a Los Angeles e i Jazz vogliono vincere questa partita per chiudere successivamente i conti con il primo match point sul campo di casa.

Rudy Gobert, stella dei Jazz e vincitore del Defensive Player of The Year, ha affermato che Gara 3, da parte sua, è stata un disastro.

Il francese ha sottolineato che i Jazz hanno concesso troppi punti e tiri facili agli avversari, cosa che non era successa nelle precedenti partite. Tutto ciò non deve ripetersi in Gara 4. Di seguito le le dichiarazioni raccolte da Eric Walden.

“In Gara 3 non ho giocato bene. Nella partita precedente avevo svolto un ottimo lavoro in difesa, in Gara 3 potevo fare meglio. Penso che anche i nostri problemi in attacco abbiano influenzato la nostra difesa.”

C’è da ricordare che i Jazz stanno facendo a meno di uno dei loro giocatori migliori, ovvero Mike Conley. Il playmaker probabilmente non metterà ancora piede sul terreno di gioco. Difatti, come confermato sempre da Eric Walden, Conley è ancora segnalato nel report quotidiano come questionable.

Mike Conley still QUESTIONABLE for Game 4 — Eric Walden (@tribjazz) June 14, 2021

