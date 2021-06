Mercato NBA, i Lakers confermano: “Sentiremo le richieste di LeBron e Davis”

Ora possiamo ufficialmente dirlo: LeBron James e Anthony Davis saranno completamente coinvolti nelle mosse sul mercato NBA 2021 dei Los Angeles Lakers. Non stiamo parlando certamente di una novità clamorosa, ma per la prima volta Rob Pelinka – GM dei gialloviola – ha confermato pubblicamente che sentirà le opinioni delle due stelle per capire come migliorare il roster della squadra allenata da coach Frank Vogel.

“Penso che quando si tratta di costruire roster è necessario sentire tutte le opinioni in merito. Anthony Davis e LeBron James sono i pilastri di questa lega così come di questa franchigia. E lo saranno anche per gli anni a venire. Naturalmente, saranno coinvolti nel momento in cui dovremo stilare una lista di nomi interessanti su cui puntare. LeBron e AD sono entrambi grandi menti del basket, così come le è anche Frank (Vogel).” “Penso che la coesione nel prendere queste decisioni tra i tuoi giocatori di punta, il tuo allenatore e il front office sia davvero importante e questo continuerà ad essere il nostro processo anche in futuro”.

Da capire, quindi, come si muoveranno i Lakers nell’offseason che comincerà tra meno di un mese. Anche perché la free agency 2021 promette di essere importante per i nomi presenti. Ed i californiani hanno estremo bisogno di aggiungere giocatori di una certa caratura per regalarsi una chance di tornare a lottare per il titolo NBA.

