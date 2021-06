NBA, Kendrick Perkins fa il nome di Sam Cassell per la panchina Celtics

La ricerca del nuovo allenatore per i Boston Celtics impegnerà Brad Stevens nei prossimi giorni. Non mancano però le candidature e i suggerimenti. Il più recente arriva da un ex come Kendrick Perkins, ora opinionista tv.

In un video postato sul suo profilo Twitter, dopo aver ringraziato Danny Ainge, Perkins ha fatto il nome di Sam Cassell per il ruolo di head coach.

“Brad Stevens, se vuoi rendere la tua prossima mossa la migliore, devi prendere Sam Cassell. Ha vinto un titolo a Boston da giocatore, due volte campione NBA con i Rockets, è un’assistente di grande esperienza. Ha giocato al fianco di superstar e tu ne hai due nella tua squadra, Jaylen Brown e Jayson Tatum. […] In quello spogliatoio c’è bisogno di qualcuno che si guadagni il rispetto dei giocatori, al quale gli atleti possano guardare come esempio e dal quale possano assorbire conoscenze e apprendere con costanza. Per me, modesta opinione, c’è un chiaro favorito ed è Sam Cassell. Avanti.”

The next Head Coach for the @celtics should be Sam Cassell!! IMHO Carry on… pic.twitter.com/z9iPwKE4Qh — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) June 2, 2021

