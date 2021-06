Mercato NBA, Washington eliminata, Bradley Beal: “Io via? Non lo so”

Nella notte è arrivata l’eliminazione ufficiale per i Washington Wizards i quali hanno ceduto in cinque gare contro i Philadelphia 76ers. Una stagione che va in archivio dopo un inizio oggettivamente disastroso ed una seconda parte da quasi ‘miracolati’. In ogni caso, l’offseason vedrà tornare le forti voci di mercato NBA intorno a Bradley Beal, il quale è stato più volte al centro di numerose discussioni di trade.

La stella dei capitolini si appresta a cominciare il suo ultimo anno di contratto, con Washington che dovrà fare una scelta chiara: attendere le volontà del giocatore con il rischio di perderlo oppure scambiarlo questa estate per poter ottenere asset interessanti in contropartita. Queste le parole del diretto interessato al termine di Gara 5:

“Mi sento a mio agio in ogni caso. Ho il controllo di quello che succederà. Penso che sia la cosa più importante. Le persone cercheranno sempre di dire cose su di me, ma io so cosa voglio… se usciranno voci che non provengono dal diretto interessato, allora vi dico che saranno solo speculazioni. So che ora inizieranno con tutte le rumors di mercato e immagino che aumenteranno di intensità anche perché entrerò nell’ultimo anno del mio contratto. Detto questo, io sono molto rilassato, ora mi prendo una pausa e poi valuterò il tutto durante l’estate.”

Beal ha ripetutamente espresso il desiderio di finire la sua carriera a Washington, nonostante le voci che lo circondano costantemente. Il tre volte All-Star potrebbe entrare in free agency nell’estate del 2022 se rifiutasse la player option da 37.3 milioni di dollari per la stagione 2022-23 per incassare un nuovo contratto a lungo termine – con Washington o altrove.

La guardia, tuttavia, ha suggerito che intende tornare con gli Wizards l’anno prossimo:

“Ci siamo accontentati di quello che avevamo… abbiamo avuto diverse defezioni durante la stagione, abbiamo provato molte formazioni diverse. Questa è stata la difficoltà principale. Personalmente sono contento di essere riuscito a rimanere a disposizione dei miei compagni per quasi tutta l’annata. Ovviamente dobbiamo ancora migliorare. Abbiamo ampi margini di miglioramento su tutta la linea. Vedremo cosa succederà.”

