NBA, Luka Doncic commenta la vittoria in Gara 5 contro i Clippers

Dallas è tornata a comandare la serie contro i Los Angeles Clippers e lo ha fatto vincendo una importantissima Gara 5 allo Staples Center. Tra i protagonisti di serata, ovviamente, troviamo Luka Doncic il quale ha chiuso con 42 punti a referto – 19 nel primo quarto – 8 rimbalzi e 14 assist. In ogni caso, lo sloveno non è rimasto soddisfatto della sua prestazione a causa di un 17/37 al tiro e 1/8 nell’ultimo quarto. Queste le sue parole a fine gara:

“Devo giocare meglio. Ho sbagliato diversi canestri, alcuni layup facili che avrei dovuto segnare. Ho fatto troppe cose forzate. Ma abbiamo vinto e questo è tutto ciò che conta. Ed è grazie a tutta la squadra, tutti hanno contribuito con la loro energia, Tim, Dorian, Dwight, Kristaps… Abbiamo vinto. Come sta il collo? Dopo riposo e massaggi, molto meglio.”

Nella storia dei Playoff, le squadre che hanno vinto Gara 5 venendo da un pareggio di 2-2 nella serie, poi riescono a passare il turno nell’82.5% dei casi (174 su 211). Ecco perché la fiducia in casa dei texani è elevata. Detto questo, le due compagini si incontreranno venerdì all’American Airlines Center di Dallas per Gara 6. Il vincitore della serie affronterà Utah, che si è appena qualificata per il secondo turno eliminando Memphis 4-1.

Questo il commento di Rick Carlisle sulla situazione:

“Non abbiamo ancora fatto nulla. Dobbiamo continuare a tenere gli occhi aperti, concentrarci sul processo e sugli aggiustamenti per Gara 6. Dobbiamo provare a vincere i primi 5 minuti di Gara 6 e poi vedremo cosa succederà nel corso del match. Doncic? È uno dei giocatori più duri che abbia mai visto, che abbia mai conosciuto. È un guerriero ed è anche uno dei migliori giocatori al mondo.”

