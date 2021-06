NBA, le prime parole di Brad Stevens come presidente dei Boston Celtics

Nella giornata di oggi, lo storico presidente dei Boston Celtics, la leggenda Danny Ainge, ha dato le dimissioni, ed è stato prontamente sostituito da Brad Stevens. Stevens è stato per otto anni il capo allenatore della franchigia, ed ora dovrà continuare a fare il bene dei Celtics da dietro una scrivania, come dichiarato a Tim Bontemps di ESPN:

“Penso di avere una buona visione della nostra squadra, anche se Danny ora si è fatto da parte. Penso di avere una buona idea di quello che facciamo bene e di quello che facciamo meno bene, lo faccio da otto anni. Sono stato in questo spogliatoio con alcuni di questi ragazzi per molto tempo. Giocheranno per un grande allenatore, magari simile a me, ma con alcune nuove, grandi prospettive.

E’ una cosa buona, quindi sto guardando avanti per trovare quella persona. Penso che le persone possano essere rinvigorite da questo. Quando ho guardato il quadro generale e Wyc [Grousbeck, comproprietario dei Boston Celtics, ndr] e ne ho parlato seriamente, tutto ha avuto un senso. Questa è una grande opportunità di darci la giusta scossa mentre perdiamo uno dei migliori al mondo nel suo lavoro. E’ una cosa che tutti sappiamo che dobbiamo fare, fare un passo avanti e affrontare la prossima sfida.

[…] Io amo i Celtics. Voglio fare ciò che è meglio per i Celtics. E ho veramente apprezzato allenare. Ma questa è una nuova sfida. Questo è quello che dobbiamo fare per sperare di essere ancora migliori. […] Assumere un nuovo allenatore ci dà la grande opportunità di assumere qualcuno che credo farà un gran lavoro, sarà migliore della persona che sostituirà e sarà una voce fresca e nuova, con una fresca e nuova prospettiva.”