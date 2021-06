NBA, infortunio al ginocchio per Mike Conley: oggi la risonanza magnetica

La gioia per il passaggio al secondo turno dei Playoff NBA in casa Jazz è almeno parzialmente smorzata dal timore per le condizioni di Mike Conley. Il giocatore ha avvertito un problema al ginocchio destro e ha lasciato il campo prima del tempo – 3’ giocati nel 2º quarto di gioco – in Gara 5 contro i Memphis Grizzlies. In attesa degli esami, fissati per la giornata di giovedì, Conley ha mostrato moderato ottimismo nel postpartita. Ecco le sue dichiarazioni in merito:

“Alla fine penso sarà tutto ok. Spero di esserci per Gara 1 del prossimo turno ma non sappiamo ancora, valuteremo domani [oggi ndr.]”

Un aggiornamento sulle condizioni di Conley è atteso entro le 24 ore. Il giocatore aveva saltato nove delle ultime 11 di stagione regolare dei suoi Jazz per un problema analogo, ma in quest’occasione l’entità dell’infortunio, a detta di Conley stesso, non sembra altrettanto grave.

”Sul finire del primo quarto, ho sentito un piccolo strappo, sono andato verso la panchina e ho fatto sapere che avrei giocato sopra al problema. Non ha fatto altro che peggiorare. […] C’è frustrazione, ci ho lavorato giorno e notte senza sosta ma è una di quelle situazioni che non sai quando o perché capitino.”

Memphis troverà ora la vincente della serie tra Mavs e Clippers (3-2 Dallas il parziale).

