Playoff NBA: un super Doncic inguaia i Clippers, serie sul 3-2. Jazz, Sixers e Hawks volano alle semifinali

(#5) Atlanta Hawks 103 – 89 New York Knicks (#4) [Serie sul 4-1, Atlanta alle semifinali di Conference]

Il primo verdetto del nostro solito recap arriva dal Madison Square Garden di New York, dove i ragazzi di coach McMillan staccano il pass per le semifinali di Conference archiviando senza troppe difficoltà la pratica Knicks.

Dopo una prima frazione all’insegna del più totale equilibrio (21-21), tra il secondo e il terzo periodo gli ospiti iniziano a scavare il solco che poi, a conti fatti, segnerà il match, guadagnando 12 punti di scarto e mettendo una comoda doppia cifra di vantaggio tra sé e gli avversari, senza che New York riesca poi a risollevarsi nel finale.

Se Atlanta avanza al prossimo turno, buona parte del merito va data a Trae Young, stella di questi Hawks che per ora non sembra affatto aver accusato il colpo della prima esperienza in postseason, come dimostrato anche stanotte dai 36 punti e 9 assist messi a referto, nonostante i soliti fischi del pubblico newyorkese. A proposito di Knicks, uno dei pochi a provarci davvero è l’MIP Julius Randle, autore di 23 punti e 13 rimbalzi, mentre RJ Barrett si ferma a 17 punti, 7 rimbalzi e 5 assist.

(#8) Washington Wizards 112 – 129 Philadelphia 76ers (#1) [Serie sul 4-1, Philadelphia alle semifinali di Conference]

Altra Gara-5 decisiva è quella che vede protagonisti i Wizards sul parquet del Wells Fargo Center, dove i padroni di casa, dopo il passo falso di qualche sera fa, riescono a chiudere una volta per tutte la questione qualificandosi alle semifinali di Conference, dove gli uomini di Doc Rivers dovranno vedersela proprio con gli Hawks di Trae Young.

Tornando alla gara, per quanto il pronostico fosse dalla parte dei padroni di casa, i Sixers ci mettono ben più del previsto per imporre la propria supremazia tra le mura amiche, complice anche l’assenza di Joel Embiid per una piccola lesione al menisco. Il primo tempo, dunque, si conclude con appena due lunghezze di scarto tra le due squadre e Philly a condurre per 63-65.

E’ nel secondo tempo, però, che all’improvviso la musica cambia radicalmente: Washington inizia a imbarcare acqua nella propria metà campo senza riuscire a farsi sentire in maniera adeguata dalle parti del canestro avversario, consentendo agli avversari di scappare con il pass per le semifinali ormai saldamente in pugno.

Neppure la tripla doppia sfiorata dal solito Russell Westbrook, autore di 24 punti, 10 assist e 8 rimbalzi, e il 32-7-5 firmato Bradley Beal sono bastati a tenere vive le speranze di postseason dei Wizards, costretti a tentare inutilmente di far fronte ai 30 punti di Seth Curry, al 28-9-6 di Tobias Harris e alla tripla doppia fatta registrare da Ben Simmons, che chiude con 19 punti, 11 assist e 10 rimbalzi.