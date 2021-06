NBA, Brian Scalabrine sul nuovo coach dei Celtics: “Sceglieranno Kara Lawson”

A poche ore dalla svolta epocale attuata dai Boston Celtics, con l’addio di Ainge e il passaggio di Stevens a presidente, le voci riguardanti il prossimo head coach iniziano già a rincorrersi. Tra le tante, spicca quella di Brian Scalabrine, ex giocatore che a Boston ha vinto pure un anello. Scalabrine, che ora fa l’opinionista, è convinto che i Celtics sceglieranno Kara Lawson come nuovo allenatore:

“Penso che assumeranno Kara Lawson. So che l’organizzazione [i Boston Celtics, ndr] crede che sia fantastica. So che i giocatori la rispettano da quando è andata ad allenare la squadra femminile di Duke. Voglio dire, sto solo facendo A più B, che per me uguale C. Non voglio fare quello che corre in strada a urlare che sarebbe un’assunzione storica. Penso che sia la più qualificata per questo lavoro. Se si pensa a questi giocatori che già la conoscono, si prende qualcuno che Brad [Stevens] rispetta e che i giocatori stessi rispettano. E’ la cosa più sensata.”