NBA, le reazioni social dei giocatori alle nomination per i premi stagionali

Anche quest’anno sono stati annunciati i finalisti per i diversi premi stagionali, con candidati eccellenti ed esclusi. Come al solito, i giocatori NBA non si sono dimostrati timorosi di dire la loro sulle scelte di giornalisti ed addetti ai lavori, sempre costretti al difficile compito di escludere qualcuno. Ecco quindi le reazioni social del mondo cestistico su Twitter:

Bogdan Bogdanovic

L’ala di Atlanta ha voluto mettere in chiaro la sua opinione, supportando la candidatura di Jokic ad MVP.

Myles Turner

Il centro di Indiana ha voluto sfruttare lo snob come motivazione per il prossimo anno.

We can sit here and pout about DPOY OR STAY motivated & Go harder next season! 😈.

Let’s get it! — Myles Turner (@Original_Turner) May 20, 2021

Bam Adebayo

La star di Miami ha evidentemente preso sul ridere la mancata selezione per il DPOY.

Clint Capela

Il centro degli Hawks, leader della lega in rimbalzi, ha voluto esprimere il suo disappunto per non essere stato incluso tra i migliori giocatori difensivi, rimandando a “obiettivi più importanti” da raggiungere.

Bigger goals. 👍🏾 — Clint Capela (@CapelaClint) May 21, 2021

Miles Bridges

L’ala di Charlotte ha voluto assicurarsi che il compagno Terry Rozier fosse menzionato tra gli esclusi per il MIP.

Damn bro you ain’t hoop this year or I’m missing something? @T_Rozzay3 https://t.co/YKi0gLvgez — Miles Bridges (@MilesBridges) May 21, 2021

PJ Washington

Anche Washington sembra essere d’accordo con il compagno di squadra.

Christian Wood

Il centro di Houston ha voluto ricordare a tutti le ottime cose fatte vedere quest’anno, che però non sono valse una nomination per il Most Improved Player.

I’ll be even better next season .. — Christian Wood (@Chriswood_5) May 21, 2021

