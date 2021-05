La NBA vuole espandersi su nuove piattaforme e, per questo motivo, nasce la collaborazione con Fortnite: un crossover tra la lega e il battle royale più popolare negli ultimi anni che inizierà in occasione con la prima partita dei Playoff.

Nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 maggio Fortnite lancerà una nuova modalità con la quale gli utenti, completando varie missioni, potranno acquistare tanti nuovi contenuti firmati NBA. Con il completamento delle missioni, inoltre, ogni giocatore potrà sbloccare esclusivi oggetti estetici per personalizzare la propria skin.

Lace up… The Crossover is going to knock you off your feet 🏀

For the first time ever the @NBA is joining Fortnite! Read our blog for info about the new cosmetic set, Player Lockers and more.

🔗: https://t.co/qcXVA7Vxat pic.twitter.com/IjdGCdnNA5

— Fortnite (@FortniteGame) May 19, 2021