NBA, esauriti i biglietti dei Knicks per le 2 partite Playoff al Madison Square Garden

L’hype per l’approdo ai Playoff dei New York Knicks è chiaramente altissimo. Secondo quanto riporta la franchigia, i biglietti per le prime due partite in casa al Madison Square Garden contro gli Atlanta Hawks sono andati tutti esauriti. La capacità della ‘Mecca del Basket’ sarà limitata a 15.000 tifosi per ogni partita a causa dei protocolli di distanziamento sociale in vigore nello Stato di New York.

I Knicks prevedono che quasi il 90% dei tifosi sarà completamente vaccinato contro il COVID-19. A tutti i fan sarà richiesto di “presentare una prova valida della vaccinazione completa o di un antigene COVID-19 negativo o di un test PCR, entro 72 ore dal match”. Il proprietario di Knicks e MSG, James Dolan, si è detto quindi soddisfatto dell’organizzazione della postseason tra le proprie mura:

“Spero che tutti nello sport e nel mondo dell’intrattenimento siano attenti a quanto sta per succede, perché il pubblico vuole tornare a presenziare agli eventi: stanno bene, sono vaccinati e vogliono tornare a divertirsi. È ora di iniziare a programmare nuovi eventi e riempire il calendario.”

I Knicks non accedevano ai Playoff dalla stagione 2012-2013, quando riuscirono ad arrivare al secondo turno, perdendo poi la serie contro Indiana per 4-2. La squadra era formata da Carmelo Anthony, Tyson Chandler, Jason Kidd e JR Smith.

