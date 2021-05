NBA, i dati digital della stagione 2020-21

Con la fine della regular season 2020-21, la NBA ha diffuso i dati relativi all’engagement multipiattaforma generato dalla lega. Trend in forte crescita sia per quanto riguarda le partite sia per i contenuti collaterali.

Alcuni numeri:

Record di un miliardo di visualizzazioni su YouTube, +15% rispetto alla scorsa annata;

7 milioni di nuovi follower sono entrati a far parte della community social NBA sulle diverse piattaforme;

6.55 miliardi di visualizzazioni video su Instagram, autentico traino, con +31% anno su anno.

Il servizio streaming ufficiale NBA League Pass ha visto un significativo incremento di abbonati:

+ 20 percento a livello globale rispetto al 2019-20;

Aumenta anche la media di minuti seguiti per ciascun match (+ 15%). Nei mercati emergenti o a più alto potenziale, spicca il dato relativo a India (+40% spettatori, +65% di ore di visione) e America Latina (+30% spettatori, +75% ore di visione).

Leggi anche:

Play-in NBA: la tripla di LeBron porta i Lakers ai Playoff, Memphis elimina San Antonio

NBA, la Summer League ritornerà a Las Vegas

NBA, full capacity al TD Garden per i Celtics