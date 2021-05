NBA, Kerr entusiasta dopo il Play-in contro i Lakers: “Come una finale”

Nonostante alcune critiche, l’idea del torneo Play-In per assegnare gli ultimi due posti Playoff sembra aver avuto successo. Dopo l’apprezzamento dei fan (in termini di rating televisivi e non solo), anche Steve Kerr ha apertamente abbracciato “l’esperimento” della lega.

Intervistato nel podcast Damon, Ratto and Kolsky, l’allenatore degli Warriors ha infatti mostrato entusiasmo dopo la partita giocata con i Lakers, terminata in una sconfitta di misura dei suoi. Queste le parole del coach:

La partita dell’ultima sera è stata come una finale. È stato così divertente. Ovviamente, perdere non ha reso le cose facili e siamo tutti rammaricati di non aver portato a termine il nostro compito. Ma in fin dei conti è il motivo per cui siamo qui. L’importante è competere al livello più alto e non vediamo l’ora di avere un’altra possibilità domani contro un ottimo team, giovane e che ha voglia di andare ai Playoff.

Lo adoro, penso che il format [del torneo Play-In] sia fantastico. Anche se perdessimo domani, non direi ‘È ridicolo, eravamo in ottava posizione e dovremmo essere ai Playoff’. Mi piace molto. Penso sia stato fantastico per la lega, ha creato delle piccole sfide nel mezzo delle Conference portando i team a cercare di evitare la settima e l’ottava posizione. Credo sia bello, è un po’ come nel calcio europeo, le squadre cercano di evitare la retrocessione, ma in questo caso è meno penalizzante. La competitività che ha creato negli ultimi mesi è stata fantastica per la lega ed i fan.