Nate McMillan multato dopo aver detto che la NBA voleva i Knicks ai Playoff

La NBA non ha tollerato i commenti di coach Nate McMillan in vista del primo turno dei Playoff, in cui i suoi Atlanta Hawks affronteranno i New York Knicks. La lega ha deciso di sanzionare l’allenatore per 25 mila dollari. In seguito ha pubblicato la decisione attraverso un comunicato, che recita:

“Il capo allenatore degli Atlanta Hawks Nate McMillan è stato multato per 25 mila dollari per i commenti pubblici negativi asserendo pregiudizi sulla NBA in relazione ai Playoffs 2020-21.”

Nate McMillan was fined $25,000 for “detrimental public comments asserting bias by the NBA relating to the 2020-21 Playoffs” pic.twitter.com/9l86rGYvR4 — Brad Rowland (@BTRowland) May 20, 2021

Coach McMillan aveva voluto caricare i suoi in vista di Gara 1, giocando sul fatto che New York sia un grande mercato, importantissimo per la NBA, e che manca da numerose stagioni la postseason. Ecco le parole incriminate:

“Sono arrivato al punto da dire che la lega vuole questo. Ne hanno bisogno, New York, questo è un grande mercato per la lega, e New York è stata fuori dai Playoff per molti anni. E questa è una squadra che la nostra lega vuole, vogliono vederla, c’è una tifoseria importante, e per questo vogliono vedere New York ai Playoff.”

New York e Atlanta si troveranno una contro l’altra domenica notte. La serie si preannuncia scoppiettante, visto che a sfidarsi sono due outsiders. Due squadre che in pochi davano ai Playoff a inizio anno, ma hanno entrambe fatto una stagione sorprendente. Inoltre, hanno terminato tutte e due la stagione regolare con lo stesso record, ovvero 41 vittorie e 31 sconfitte, ma New York ha battuto gli Hawks in tutti e tre gli scontri diretti.

