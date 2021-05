NBA, Chris Webber entrerà nella Hall of Fame

Dopo otto lunghi anni di eleggibilità, per Chris Webber arriva un riconoscimento importantissimo. Secondo quanto riportato da fonti affidabili quali ESPN, Webber entrerà nella Naismith Hall of Fame con la Classe del 2021. Un anno in cui, tra gli altri, saranno introdotti anche Ben Wallace e Paul Pierce, due leggende della pallacanestro NBA. La notizia arriva nel giorno dei discorsi di introduzione della classe 2020, posticipata di diversi mesi a causa dell’epidemia di COVID-19, che finora aveva impedito la celebrazioni di questo riconoscimento a Kobe, Tim Duncan, Kevin Garnett e gli altri premiati nella notte italiana.

La carriera NBA di Chris Webber è iniziata nel 1993, venendo scelto con la prima assoluta dai Golden State Warriors. Già al college Webber, uno dei Fab Five dei Michigan Wolverines, si era messo in mostra con delle prestazioni uniche, arrivando due volte in finale NCAA, nel 1992 e nel 1993, perdendo però in entrambe le occasioni. Dopo una sola stagione a Golden State venne scambiato agli allora Washington Bullets, prima di arrivare, sempre via trade, ai Kings nel 1998.

Proprio a Sacramento Webber giocò i suoi migliori anni nella lega, ricevendo, in sei stagioni, quattro convocazioni per l’All-Star Game, oltre a un inserimento nel primo quintetto NBA nel 2001. Riuscì inoltre a portare per tutte e sei le stagioni la franchigia californiana ai Playoff. Il miglior risultato in Post-Season fu però solo una Western Conference Finals, persa con i rivali dei Lakers nel 2002 per 4-3. Per questo quei Kings sono ricordati ancora oggi come una delle migliori squadre a non aver raccolto i risultati che meritava.

Tra college e NBA, Chris Webber non è forse riuscito a raccogliere le vittorie che sperava. Il suo impatto sul parquet si è però sempre fatto sentire, e l’introduzione nella Naismith Hall of Fame è il giusto riconoscimento a una storica carriera.

Leggi anche:

Chris Webber non commenterà più le partite NBA per TNT

Boicottaggio NBA, Chris Webber e il suo video appello in tv: “Se non ora quando?”

Hall of Fame NBA 2021: Pierce, Bosh e Webber tra i finalisti