Boicottaggio NBA, Chris Webber e il suo video appello in tv: “Se non ora quando?”

Dopo aver smesso di giocare Chris Webber ha iniziato una proficua carriera da analista tv per TNT ed NBA TV. L’ex stella dei Sacramento Kings avrebbe dovuto commentare la partita tra Milwaukee Bucks ed Orlando Magic, non disputatasi a causa del boicottaggio voluto dai giocatori dei Bucks in seguito all’ennesimo caso di razzismo che ha coinvolto un giovane afroamericano, Jason Blake, e due agenti di polizia.

Mentre sul web impazzavano commenti e giudizi Webber, visibilmente emozionato, ha espresso la sua solidarietà ai giocatori ed ha rivolto un video appello all’America, non solo a quella sportiva. Queste le sue parole:

“Se non ora quando? Se non durante una pandemia e dopo innumerevoli vite perse, se non ora, quando? Questo è ciò che voglio sentire. Mentre tutti stanno pontificando e dicendo la propria opinione a riguardo noi sappiamo che non cambierà niente. Lo abbiamo capito. Se Martin Luther King è stato colpito e ha rischiato la sua vita, se anche Medgar Evers…se abbiamo visto tutti questi nostri eroi uccisi sappiamo che non finirà. Ma questo non significa, giovani ragazzi, che non dovete fare niente. Non date retta a coloro i quali vi dicono che non dovete fare niente. Avete iniziato qualcosa che servirà per le prossime generazioni. Dovete essere intelligenti? Si. Dovete avere un piano e seguirlo? Si. Sono molto orgoglioso di quello che hanno fatto i giocatori”