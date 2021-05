Cos’è successo nella notte della Hall of Fame NBA 2020

Tutto il meglio dalla serata di gala della Hall of Fame NBA edizione 2020. Quest’anno doppio appuntamento, dopo il rinvio della passata stagione causa pandemia. Si replicherà con nuovi protagonisti andando verso l’autunno, in attesa di una data ufficiale.

Quando la voce di Ahmad Rashad lo invita a salire sul palco KG è sopraffatto dall’emozione. Si aggiusta la giacca cercando di mantenere un certo aplomb, muove le mani e scioglie le braccia come se si stesse scaldando per l’ingresso in campo. Scherza dicendo di aver chiesto personalmente di aprire la serata per permettere a Bill Russell di seguire il suo discorso per intero a un orario consono. La battuta lo aiuta a rompere il ghiaccio e da lì partono i ringraziamenti a cascata. Menzione anche per i Brooklyn Nets, parentesi conclusiva di carriera, nonostante “non ci sia più nessuno dei miei anni”.

Il discorso di Kevin Garnett

Kevin Garnett is now officially an enshrined member of the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. #20HoopClass pic.twitter.com/Pzr95jlEEI

Strappano un sorriso i passaggi del discorso su Sam Cassell e Mario Elie. Il coach non ha perso lo smalto. Al suo fianco Calvin Murphy e Hakeem Olajuwon.

Il discorso di Rudy Tomjanovich

"As a young boy…I dreamed of one day getting to the NBA.

After today, I can say that my life turned out better than my wildest dreams."

– Rudy T. #20HoopClass pic.twitter.com/qGwPV6VYEa

— NBA (@NBA) May 15, 2021