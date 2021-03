Hall of Fame NBA 2021: Pierce, Bosh e Webber tra i finalisti

Sono 14 i finalisti candidati ad entrare nell’NBA Hall of Fame 2021 che si svolgerà a Springfield, Massachusetts, a settembre di quest’anno. E tra i grandi nomi presenti nella lista risaltano quelli di Chris Bosh, Paul Pierce e Chris Webber.

Naismith Memorial Basketball Hall of Fame Announces 14 Finalists for Class of 2021 Election. Chris Bosh, Paul Pierce, Jay Wright, Tim Hardaway, Marques Johnson, Ben Wallace, Lauren Jackson and Chris Webber on list. pic.twitter.com/nYPet9wDUj

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) March 9, 2021