Tra i finalisti della classe Hall of Fame 2023 ce ne sono sei che sono i favoriti a entrare nell’Olimpo delle leggende NBA: si tratta di Dwyane Wade, Dirk Nowitzki, Pau Gasol, Tony Parker, Becky Hammon e Gregg Popovich. L’annuncio ufficiale ci sarà questo sabato a Houston, mentre la cerimonia si terrà il 12 agosto a Springfield, Massachusetts.

ESPN Sources: Dwyane Wade, Dirk Nowitzki, Pau Gasol, Tony Parker, Becky Hammon and Gregg Popovich are among the finalists who’ve been elected into Naismith Basketball Hall of Fame class of 2023. Formal announcement will come at Final Four in Houston this weekend.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 29, 2023