Hall of Fame 2020, le reazioni del mondo NBA

La classe di quest’anno della NBA Hall of Fame era semplicemente unica. Kobe Bryant, Tim Duncan e Kevin Garnett erano solo alcuni dei premiati in una serata che rimarrà nella storia della pallacanestro. Il mondo dello sport, e i giocatori NBA in particolare, non hanno potuto non commentare sui social. Reazioni soprattutto in onore del grande protagonista di stanotte, Kobe, tragicamente scomparso nel gennaio 2020 e introdotto nella Hall of Fame di Springfield dalla moglie Vanessa, accompagnata da Michael Jordan.

Los Angeles Lakers

La franchigia losangelina, della quale Kobe ha vestito la maglia per 20 anni, ha preparato un video in suo ricordo.

You changed the game. You inspired the world. Thank you, Kobe. #MambaForever x #20HoopClass pic.twitter.com/mHp0A3eOE7 — Los Angeles Lakers (@Lakers) May 15, 2021

Jamal Crawford

L’ex giocatore NBA, attualmente free agent, ha commentato l’importanza della carriera di Kobe, lunga e irripetibile.

Kobe truly had two hall of fame careers in one.. Who does that?! — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) May 15, 2021

Magic Johnson

La leggenda gialloviola si è complimentata via Twitter con Kobe e la sua famiglia.

Congratulations to my dear friend, the late great, Kobe Bryant, his wife Vanessa, his daughters Natalia, Gigi, Bianka and Capri, his parents Joe and Pam, and the entire Bryant family on Kobe’s much deserved induction into the NBA Hall of Fame! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) May 15, 2021

James Worthy

Rimanendo in tema Lakers, i complimenti di un altro grande della storia della franchigia.

Hall of Famer Kobe Bryant pic.twitter.com/2jUzB58vMr — James Worthy (@JamesWorthy42) May 15, 2021

Manu Ginobili

La stella degli Spurs ha riportato su Twitter l’emozione per l’introduzione di Tim Duncan nella Hall of Fame.

🇺🇲Quite emotional day ahead.

🇦🇷Día de intensas emociones por delante. #20HoopClass. — Manu Ginobili (@manuginobili) May 15, 2021

Trae Young

Anche la stella degli Hawks spende importanti parole per l’ala grande cinque volte campione NBA.

Tim Duncan not talked about enough, he was so cold ! — Trae Young (@TheTraeYoung) May 15, 2021

Boston Celtics

I Celtics onorano con questa foto due grandi protagonisti della storia NBA.

Scottie Pippen

La leggenda dei Bulls, con un lungo thread su Twitter si è complimentato con tutta la classe 2020.

You can't say enough about Tim Duncan. A consummate pro and maybe the most consistent player the game has ever seen. The greatest power forward of all time and the epitome of a champion. #20HoopClass pic.twitter.com/x5qh3EdqGE — Scottie Pippen (@ScottiePippen) May 16, 2021

And then there's Kobe. A legend in every sense of the word. Someone who was as great in retirement as he was during his playing career. Sending my best to his wife Vanessa, and his daughters Natalia, Bianka and Capri. #MambaForever #33 #GirlDad #20HoopClass pic.twitter.com/qtmAxR2uGn — Scottie Pippen (@ScottiePippen) May 16, 2021

Basketball Hall of Fame

Direttamente dal profilo social della Hall of Fame, una foto che ritrae la classe 2020.

Team USA

La nazionale statunitense con una foto del Mamba in maglia Team USA.