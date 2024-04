NBA, Carter e Billups nell’Olimpo: entreranno nella Hall of Fame

Vince Carter e Chauncey Billups entreranno nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. A riportarlo è Shams Charania di The Athletic. Saranno introdotti insieme agli altri membri della 2024 Class con la classica cerimonia il 16-17 agosto a Springfield in Massachusetts. Gli altri saranno annunciati sabato sera durante le Final Four maschili del torneo March Madness NCAA a Phoenix.

Vince Carter and Chauncey Billups have been elected into the Naismith Basketball Hall of Fame @HoopHall Class of 2024, sources tell @TheAthletic @Stadium. Official announcement on Saturday at the Final Four. pic.twitter.com/zIX6pQgsHx — Shams Charania (@ShamsCharania) April 3, 2024

Carter, oggi 47 anni, dopo tre anni a livello di college con i North Carolina Tar Heels, fu scelto al primo turno del 1998 dai Golden State Warriors e poi subito girato ai Toronto Raptors. Qui, e poi con la canotta dei New Jersey Nets, è stato otto volte All-Star. Rookie of the Year nel 1999 e vincitore dello Slam Dunk Contest nel 2000, Air Canada si è ritirato con 25.728 punti (21° nella NBA) in 22 stagioni di carriera, un record per la lega. È tutt’ora l’unico giocatore NBA ad aver giocato in 4 decenni diversi.

Billups, anche lui 47 anni e attuale coach dei Portland Trail Blazers, è stato cinque volte All-Star e MVP delle Finals 2004, quando con i suoi Detroit Pistons sconfisse i Los Angeles Lakers. Dopo un trascorso con la maglia di Colorado, fu scelto con la terza scelta assoluta dai Boston Celtics nel 1997. Mr. Big Shot ha passato la sua carriera tra Boston, Toronto, Minnesota e Denver prima di unirsi – in maniera tutt’ora memorabile per la vittoria del Larry O’Brien Trophy – ai Detroit Pistons. Poi di nuovo Denver, New York, LA Clippers per poi chiudere in bellezza di nuovo con i Pistons.

Leggi Anche:

NBA, show nella notte: protagonisti Nikola Jokic e Victor Wembanyama

NBA, i Celtics asfaltano i Thunder e hanno il record migliore della lega

Malachi Flynn è la sorpresa della notte NBA. Segna 50 punti dalla panchina