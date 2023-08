Hall of Fame, ecco il calendario della cerimonia 2023

Numerosi volti nuovi saranno introdotti nella Basketball Hall of Fame tra domani e sabato. Le celebrazioni si terranno venerdì 11 agosto a Uncasville, in Connecticut. Il giorno dopo, invece, sul palcoscenico di Springfield, in Massachusets. Ecco il programma completo così come pubblicato ufficialmente, con indicato l’orario italiano.

Venerdì 11 agosto 2023 – Mohegan Sun, Uncasville, CT.

Sessione di autografi 17:00-18:30 – Mohegan Sun, Centro Congressi

Incontro con la Classe 2023 in occasione del loro primo evento pubblico del weekend di introduzione nella Hall of Fame. Il biglietto per questo evento consente di ottenere un autografo per ogni membro della classe.

Conferenza stampa – 20:00-22:00 (NBATV) – Mohegan Sun, Cabaret

Conferenza stampa ufficiale della classe 2023 della Hall of Fame. La conferenza stampa è aperta solo ai membri accreditati dei media. L’evento si terrà al Mohegan Sun di Uncasville, Connecticut.

Celebrazione del Tip-Off e Gala di premiazione – 02:00-04:00 – (NBATV) – Mohegan Sun

La Classe 2023 e i prestigiosi vincitori dei premi annuali della Hall saranno celebrati in questo evento al Mohegan Sun. La serata prevede un Gala dei Premi nella sala da ballo Uncas dello Sky Convention Center. L’evento includerà la consegna degli anelli della Classe 2023 e la presentazione delle giacche della Classe 2023 della Hall of Fame. Il programma prevede inoltre la consegna del premio annuale alla carriera John W. Bunn, del premio Mannie Jackson: Basketball’s Human Spirit e del premio Curt Gowdy Media. I destinatari dei premi annuali saranno annunciati in seguito.

Sabato 12 agosto 2023 – Springfield, MA.

Sessione di autografi II 18:00 – 19:30 – Basketball Hall of Fame

Sessione di autografi con sei Hall of Famers: Artis Gilmore (2011), Alonzo Mourning (2014), Gary Payton (2013), Sheryl Swoopes (2016), Spencer Haywood (2015) e Calvin Murphy (1993). Il costo del biglietto è di 250 dollari, e ne sono disponibili solo 200.

Ricevimento VIP – 23:00-01:00 – Springfield

Brindisi alla classe entrante della Hall of Fame del 2023 prima del riconoscimento definitivo. La festa è limitata ai possessori del biglietto per la cerimonia di introduzione nella Hall. Questa festa esclusiva preparerà il terreno per una serata memorabile sul Red Carpet e alla Cerimonia.

Cerimonia di incoronazione – 02:00 – 04:00 – Symphony Hall, Springfield (NBATV)

Nella Symphony Hall di Springfield, la classe 2023 sarà formalmente inserita nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame in una cerimonia trasmessa su NBATV. Le stelle del basket si riuniranno per celebrare il prossimo gruppo di figure iconiche di questo sport.

