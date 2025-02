NBA Hall of Fame 2025, Dwight Howard e Carmelo Anthony tra i finalisti

In occasione dell’All-Star Weekend NBA, come tradizione, vengono resi noti i nomi dei finalisti candidati all’ingresso nella Basketball Hall of Fame di Springfield. Per il 2025, nella rosa di 17, spiccano Dwight Howard e Carmelo Anthony. La cerimonia si terrà nel fine settimana tra il 5 e il 7 settembre.

Di seguito tutti i finalisti in nomination

North American Committee Finalists

2008 US Olympic Men’s Basketball Team, il Reedeem Team che vinse l’oro ai Giochi.

Carmelo Anthony (che di quella squadra fece parte, e porterebbe togliersi una doppia soddisfazione)

Danny Crawford (arbitro)

Billy Donovan (coach)

Mark Few (coach)

Dwight Howard

Marques Johnson

Jerry Welsh (coach)

Buck Williams

Women’s Committee Finalists

Jennifer Azzi

Sue Bird

Sylvia Fowles

Maya Moore

Women’s Veteran Committee Finalist

Molly Bolin

International Committee Finalist

Dušan Ivković (Coach)

Contributors Committee Finalists

Micky Arison

Tal Brody