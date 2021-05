NBA, Jaylen Brown si è operato: i tempi di recupero

I Boston Celtics nella giornata di oggi hanno annunciato che Jaylen Brown si è sottoposto ad intervenuto chirurgico al polso infortunato. Il giocatore, a questo punto, dovrebbe osservare un periodo riabilitativo di almeno tre mesi prima di tornare ad allenarsi a pieno regime.

Brown, lo ricordiamo, è stato dichiarato out da Boston per il resto della stagione nella giornata di lunedì. Un shock per i tifosi della compagine allenata da coach Brad Stevens, poiché il giocatore aveva saltato le ultime tre sfide per un problema definito alla caviglia destra, prima dell’annuncio riguardo alla problematica al polso.

Peraltro, la guardia stava disputando un’ottima regular season viaggiando con una media in career high per quanto riguarda punti (24.7) e assist (3.4) nelle 58 gare disputate. L’infortunio del 24enne è l’ultimo di una serie di una lunga serie in questa particolare annata per i Celtics. La squadra si è per ora assicurata un posto ai Play-in ad Est con cui si giocherà la possibilità di accedere alla postseason. Nel frattempo, i numeri dicono che Boston arriva da quattro sconfitte consecutive: non un grande biglietto da visita per il recente futuro.

