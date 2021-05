NBA, incubo Celtics: stagione finita per Jaylen Brown

L’All-Star dei Celtics, Jaylen Brown dovrà abbandonare i suoi compagni per uno dei finali di stagione più complicati degli ultimi anni in casa biancoverde. La squadra ha comunicato le condizioni del suo giocatore in una dichiarazione ufficiale, in cui si apprende che Brown ha subito lo strappo di un legamento del polso, e dovrà sottoporsi al più presto ad un’operazione chirurgica.

Una bruttissima notizia per Boston che nelle ultime settimane sembra davvero vittima della sfortuna, con Brown che aveva già saltato le ultime tre partite a causa di una collisione con il suo compagno di squadra Jayson Tatum. Il risultato in quel caso era stato un problema all’anca destra. Ora la seconda stella dei Celtics dovrà dire addio ai sogni di entrare ai Playoff dopo la sua migliore regular season in carriera.

L’ultimo intervento del numero #7 dei bianco-verdi davanti ai media è stato in occasione della sconfitta contro OKC per 119-115, lo scorso 27 aprile, in cui Brown sembrava aver riportato qualche problema al polso, dichiarando però di stare bene.

Dopo aver raggiunto le finali di Conference per 3 volte negli ultimi quattro anni, la franchigia di Boston si ritrova adesso con la possibilità di non fare nemmeno i Playoff. I Celtics si trovano al momento alla settima posizione a Est, nel pieno del torneo Play-in, che dovranno affrontare senza un giocatore da 24.7 punti, 6 rimbalzi e 3.4 assist a partita.

