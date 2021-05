NBA, Jaylen Brown out contro i Miami Heat

Jaylen Brown non è riuscito a recuperare dall’infortunio alla caviglia destra. Il numero #7 dei Boston Celtics non metterà piede in campo nella partita fra Celtics e Miami Heat. Questa sfida è fondamentale per il sesto posto nella Eastern Conference, che eviterebbe il Play-in. I Boston Celtics sono attualmente settimi con il record di 35-32. Invece gli Heat sono sesti con 36-31.

#NEBHInjuryReport update vs. Miami: Jaylen Brown (right ankle sprain) – OUT

Robert Williams (left foot turf toe) – PROBABLE — Boston Celtics (@celtics) May 9, 2021

Strada in salita per i biancovedi che non potranno mettere in campo uno dei migliori giocatori a roster. I Celtics hanno già disputato due gare senza Jaylen Brown: la prima contro gli Orlando Magic, la seconda contro i Chicago Bulls, in cui è arrivata una sonora sconfitta. Brown è fondamentale nell’economia della squadra del Massachusetts: i suoi numeri – 24.7 punti, 6.0 rimbalzi e 3.4 assist – sono insostituibili.

