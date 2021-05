NBA, Indiana Pacers a rischio ranghi ridotti contro Milwaukee

Gli Indiana rischiano di dover giocare a ranghi ridotti questa notte contro i Bucks. Una notizia non certo positiva per i tifosi di Indiana che stanno vivendo una stagione particolarmente travagliata. E stasera, contro un avversario non certo facile, potrebbero fare a meno di Caris LeVert e Aaron Holiday. A riportare la notizia Scott Agness di FieldhouseFiles sul suo profilo Twitter.

Caris LeVert (bruised right knee) listed as questionable for tonight. Aaron Holiday (great toe sprain) is questionable and Sumner is out.

Pacers’ injury report has 7️⃣ players, including four starters … Bucks’ has just 1️⃣ (Axel Toupane).

